domenica, Settembre 20, 2026
Ultimo:
Artecronaca

Concluso il restauro della cupola della Cappella Clementina

Il Faro

Volgono al termine i lavori conservativi della cupola della Cappella Clementina nella Basilica di San Pietro. L’intervento, avviato nel 2025, ha interessato 371 metri quadrati di mosaici e le decorazioni in stucco, restituendo leggibilità e unità a uno dei più importanti complessi decorativi del primo Seicento romano

La Fabbrica di San Pietro annuncia il completamento del restauro conservativo della cupola della Cappella Clementina, nella Basilica di San Pietro, una delle più significative imprese decorative del primo Seicento romano. Avviato nel maggio 2025, l’intervento ha interessato 371 metri quadrati di mosaici, realizzati tra il 1601 e il 1604 su cartoni di Cristofano Roncalli, detto “il Pomarancio”. L’intervento ha inoltre riguardato la coeva decorazione in stucco, restituendo unitarietà di lettura all’intero apparato decorativo.

Le ragioni dell’intervento

Le periodiche attività di monitoraggio condotte dalla Fabbrica di San Pietro avevano evidenziato la necessità di un intervento conservativo sulla decorazione musiva della cupola. Il montaggio del ponteggio, nel gennaio 2025, ha consentito di approfondire lo stato di conservazione delle superfici e di individuare alcune criticità legate al naturale processo di degrado dei materiali e agli interventi realizzati nel corso del tempo. Le verifiche hanno riguardato anche la decorazione in stucco, successivamente inclusa nel programma dei lavori, con l’obiettivo di assicurare la stabilità dell’intero apparato decorativo e garantirne la conservazione nel tempo.

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2026-09/concluso-il-restauro-della-cupola-della-cappella-clementina.html

Potrebbe anche interessarti

 Riad, in fiamme un deposito di carburante presso l’aeroporto della capitale saudita. Houthi: non siamo in guerra con l’Italia

Il Faro

Tempesta di fulmini, scoppiano alcuni incendi: vigili del fuoco in azione nella notte

Il Faro

Prezzo del gasolio alle stelle in autostrada con punte di 3,1 euro al litro, l’allarme del Codacons

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *