Volgono al termine i lavori conservativi della cupola della Cappella Clementina nella Basilica di San Pietro. L’intervento, avviato nel 2025, ha interessato 371 metri quadrati di mosaici e le decorazioni in stucco, restituendo leggibilità e unità a uno dei più importanti complessi decorativi del primo Seicento romano

La Fabbrica di San Pietro annuncia il completamento del restauro conservativo della cupola della Cappella Clementina, nella Basilica di San Pietro, una delle più significative imprese decorative del primo Seicento romano. Avviato nel maggio 2025, l’intervento ha interessato 371 metri quadrati di mosaici, realizzati tra il 1601 e il 1604 su cartoni di Cristofano Roncalli, detto “il Pomarancio”. L’intervento ha inoltre riguardato la coeva decorazione in stucco, restituendo unitarietà di lettura all’intero apparato decorativo.

Le ragioni dell’intervento

Le periodiche attività di monitoraggio condotte dalla Fabbrica di San Pietro avevano evidenziato la necessità di un intervento conservativo sulla decorazione musiva della cupola. Il montaggio del ponteggio, nel gennaio 2025, ha consentito di approfondire lo stato di conservazione delle superfici e di individuare alcune criticità legate al naturale processo di degrado dei materiali e agli interventi realizzati nel corso del tempo. Le verifiche hanno riguardato anche la decorazione in stucco, successivamente inclusa nel programma dei lavori, con l’obiettivo di assicurare la stabilità dell’intero apparato decorativo e garantirne la conservazione nel tempo.

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2026-09/concluso-il-restauro-della-cupola-della-cappella-clementina.html