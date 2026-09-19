Famiglia bloccata in auto con un metro d’acqua: salvati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco

Un’auto sommersa dall’acqua e una famiglia rimasta bloccata all’interno. Momenti di paura in via Imera a Palermo, dove una coppia e il proprio bambino sono rimasti intrappolati nella vettura a causa dell’allagamento della strada.

In quel tratto l’acqua aveva raggiunto circa un metro di altezza, rendendo impossibile per la famiglia proseguire e uscire autonomamente dall’auto. Per portarli in salvo sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco. A raggiungere per primi la zona sono stati i finanzieri, intervenuti per prestare soccorso alla famiglia e mettere in sicurezza l’area. La strada è stata quindi temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di salvataggio.

L’episodio è uno degli interventi resi necessari dal forte maltempo che sta interessando il capoluogo siciliano. Numerose le segnalazioni arrivate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco per strade e sottopassi invasi dall’acqua. Tra le situazioni più critiche vengono segnalati i sottopassi di via Leonardo da Vinci e viale Lazio, dove gli accumuli hanno provocato difficoltà alla circolazione.

Allagamenti sono stati registrati anche in corso Calatafimi e lungo viale Regione Siciliana, mentre disagi vengono segnalati anche in viale del Fante, in particolare nella zona dei tornelli dello stadio. Situazione delicata anche in via alla Falconara, dove sono stati segnalati ulteriori problemi legati agli accumuli d’acqua. La situazione viene monitorata mentre le precipitazioni continuano a interessare diverse zone della città.

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