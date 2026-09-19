Foligno premia l’ingegnere dei Vigili del Fuoco, Lorenzo Lambrocco, folignate doc, eroe nel sisma in Venezuela

Considerato un eroe in Venezuela del post-sisma, in particolare nella città dove ha operato: ovvero la città di La Guaira. Il protagonista di questa storia di dolore, fratellanza e speranza è l’ingegnere Lorenzo Lambrocco, funzionario direttivo del comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso, ma nato, cresciuto e ancora oggi fortemente legato alla sua regione, l’Umbria, e alla sua città, Foligno. In prima linea per le operazioni di pianificazione di interventi atti a mettere in sicurezza aree a rischio crollo post-sisma e valutare quelle poche case ancora agibili per far rientrare famiglie e anziani. Proprio per il suo apporto Lambrocco ha ricevuto il riconoscimento di “Eroe del Venezuela” dalla presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez.

L’omaggio del sindaco Zuccarini

Ora è stata la volta della città della Quintana, che ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi figli che ha dimostrato valore mettendosi a disposizione di un popolo che ha perso il 70 per cento degli alloggi dove vivere, ma anche spazi commerciali, sportivi e aggregativi. Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha donato il gagliardetto della città di Foligno all’ingegnere Lorenzo Lambrocco, che era accompagnato da Andrea Marino (primo dirigente della direzione regionale vigili del fuoco Umbria), Fabiola Filippa (comando vigili del fuoco di Perugia), Roberto Di Arcangelo (capo distaccamento di Foligno), e dal consigliere comunale Riccardo Polli.

Il suo ruolo cruciale in Venezuela

Durante la sua permanenza in Venezuela, dal 27 giugno al 7 luglio, l’ingegnere ha guidato un team composto da undici specialisti, incaricato di effettuare un censimento dei danni (con almeno 250 ispezioni al giorno), per garantire il rientro a casa di chi non ha perduto tutto. Il quartier generale era stato fissato all’interno dello stadio di baseball della città di La Guaira: Lambrocco, come gli altri vigili del fuoco italiani, dopo essere giunti a bordo di un volo dell’aeronautica militare (da Pratica di Mare allo scalo militare “Simón Bolívar” della città venezuelana), si sono accampati e hanno vissuto come gli sfollati, mangiando le cosiddette “razioni K”. Le terribili scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, in un’area estesa tra un tratto di costa di 210 chilometri per una profondità nell’entroterra di almeno 30 chilometri, hanno portato all’inagibilità del 70% delle abitazioni, a una parziale inagibilità per il 20%, mentre solo il 10% degli edifici si è salvato.