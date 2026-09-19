 Riad, in fiamme un deposito di carburante presso l’aeroporto della capitale saudita. Houthi: non siamo in guerra con l’Italia

Sabato i residenti della capitale saudita Riad hanno riferito di aver visto fiamme e una densa colonna di fumo nero all’aeroporto internazionale Re Khalid della città, poche ore dopo che le autorità locali avevano diramato un allarme per raid aereo.

Nei video che circolano sui social network si vede quella che sembra essere un’alta colonna di fumo levarsi dall’aeroporto, che secondo il sito di tracciamento dei voli Flightradar24 sta affrontando “gravi problemi”.

Un giornalista dell’agenzia di stampa AFP ha riferito di aver visto i vigili del fuoco al lavoro per spegnere un’autocisterna in fiamme vicino allo scalo.

La Protezione civile saudita aveva inviato nella notte un’allerta ai residenti di varie aree del Paese, avvertendo di un possibile pericolo e invitando la popolazione a restare in casa e lontano dalle finestre. In seguito è arrivato il cessato allarme.

EURNEWS.IT