Roma, cocaina nascosta in un caveau artigianale nell’auto: 31enne arrestato

Tre arresti e tre denunce sono il risultato di una vasta operazione di controllo del territorio condotta dalle forze dell’ordine nella zona nord-est di Roma. L’azione, che ha coinvolto Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza e Ama spa, è stata finalizzata a contrastare rapine, furti e altri reati, oltre a ripristinare il decoro urbano in aree particolarmente sensibili della città.

Operazione coordinata tra forze dell’ordine e servizi cittadini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta tra la serata e le prime ore della notte, coinvolgendo gli agenti del IV Distretto San Basilio. L’intervento ha visto la collaborazione di diversi corpi: oltre alla Polizia di Stato, hanno partecipato equipaggi della Polizia Locale di Roma Capitale, della Guardia di Finanza e il personale di Ama spa. Quest’ultima ha operato in sinergia con le forze dell’ordine per la bonifica di aree degradate, in particolare presso le stazioni della Metropolitana linea B “Ponte Mammolo” e “Rebibbia”, il vicino Parco Kolbe e i quartieri Colli Aniene, Casal de’ Pazzi, Rebibbia e Tiburtino III.

Arrestato il presunto autore di una rapina in farmacia

Il primo risultato significativo dell’operazione è stato il rintraccio e l’arresto di un uomo di 48 anni, identificato come autore di una rapina avvenuta alcuni giorni prima ai danni di una farmacia nella zona di Forte Tiburtino. L’indagine, condotta in collaborazione con il Commissariato di P.S. Sant’Ippolito, ha permesso di risalire rapidamente all’identità del sospettato, che è stato fermato e condotto in stato di arresto.

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