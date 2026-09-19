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Tempesta di fulmini, scoppiano alcuni incendi: vigili del fuoco in azione nella notte

Il Faro

Ponteriggioni, 19 settembre 2026 – La riprova di come ormai è impossibile sottovalutare anche i passaggi temporaleschi che appaiono più ridotti: nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 settembre ci sono stati alcuni interventi dei vigili del fuoco in provincia di Siena a causa dei fulmini che sono caduti a causa del maltempo. Il temporale si è presentato in serata con abbondanti fulmini.

Chi guardava il cielo in lontananza verso la provincia di Siena poteva scorgere chiaramente le continue fulminazioni. Che appunto hanno innescato dei roghi: accade tutto nel territorio comunale di Monteriggioni.

Tre gli interventi dei vigili del fuoco. Il primo a causa di un albero caduto proprio a causa del temporale. Il secondo per un incendio a un quadro elettrico e per il rogo di un cipresso. Tutto scatenato appunto dalla perturbazione. Una volta spento il rogo si è provveduto alla bonifica, con l’intervento anche dell’autobotte. Nella giornata di venerdì era stata diramata un’allerta gialla della Protezione Civile per rischio temporali.

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