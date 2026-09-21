lunedì, Settembre 21, 2026
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Arezzo, X Campionato Italiano VV.F. di Nuoto – Memorial Giuseppe Pasquini – e XXXIV Campionato Italiano VV.F. di Nuoto per salvamento -Memorial Mauro Cioni.

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

In linea il programma e le modalità di partecipazione, elaborate dall’Ufficio per le attività sportive, del 10° Campionato Italiano VV.F. di Nuoto – Memorial “Giuseppe Pasquini” – ed del 34° Campionato Italiano VV.F. di Nuoto per salvamento – Memorial “Mauro Cioni”. – in programma ad Arezzo nei giorni 06, 07 e 08 novembre 2026.

ALL.:

https://www.vigilfuoco.it/ufficio-le-attivita-sportive/notizie/arezzo-x-campionato-italiano-vvf-di-nuoto-memorial-giuseppe-pasquini-ed-il-xxxiv-campionato-italiano

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