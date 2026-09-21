Atterrato a Firenze l’ultimo contingente dei Vigili del Fuoco italiani dal Venezuela

Rientrano in Italia, dopo 17 giorni dall’inizio della missione e insigniti dell’onorificenza di “Heroe de Venezuela”

È atterrato ieri sera intorno alle 23 all’aeroporto di Firenze, l’ultimo contingente dei Vigili del Fuoco italiani che stava operando ancora in Venezuela a seguito del sisma che ha colpito violentemente il paese.



È il personale del TAST (Technical Assistance Support Team) che, anche dopo il termine delle operazioni di soccorso, ha continuato ad operare con il team di esperti della protezione civile europea per il coordinamento degli aiuti umanitari e l’attività degli ospedali da campo.

Rientrano in Italia, dopo 17 giorni dall’inizio della missione e insigniti dell’onorificenza di “Heroe de Venezuela”, 5 colleghi della Toscana, 1 della Liguria e 1 della Lombardia.

https://www.055firenze.it/art/242225/atterrato-firenze-lultimo-contingente-dei-vigili-del-fuoco-italiani-dal-venezuela-toscani