lunedì, Settembre 21, 2026
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Vigili del fuoco

Capannone a fuoco nei pressi dello scalo ferroviario: arrivano i vigili del fuoco

Il Faro

E’ divampato un incendio che ha completamente distrutto un capanno contenente attrezzi agricoli. E’ quanto accaduto in via Pietrebianche a Vairano Patenora, alle spalle dello scalo ferroviario, dove le fiamme hanno attecchito ad una struttura utilizzata come deposito.

Avvistato il rogo dallo stesso proprietario e dai familiari, è stato allertato il 115.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano che hanno provveduto a sedare le fiamme emettere in sicurezza l’area.

Sul posto i carabinieri. Indagini in corso per capire la natura del rogo.

https://www.casertanews.it/cronaca/incendio-capanno-attrezzi-agricoli-vicino-stazione-indagini.html
© CasertaNews

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