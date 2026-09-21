Capannone a fuoco nei pressi dello scalo ferroviario: arrivano i vigili del fuoco
E’ divampato un incendio che ha completamente distrutto un capanno contenente attrezzi agricoli. E’ quanto accaduto in via Pietrebianche a Vairano Patenora, alle spalle dello scalo ferroviario, dove le fiamme hanno attecchito ad una struttura utilizzata come deposito.
Avvistato il rogo dallo stesso proprietario e dai familiari, è stato allertato il 115.
Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano che hanno provveduto a sedare le fiamme emettere in sicurezza l’area.
Sul posto i carabinieri. Indagini in corso per capire la natura del rogo.
https://www.casertanews.it/cronaca/incendio-capanno-attrezzi-agricoli-vicino-stazione-indagini.html
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