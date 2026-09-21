Cento sacerdoti in marcia per leggere i nomi di trecento bambini uccisi in Palestina e Libano

Arrivati da otto Paesi e da diverse regioni italiane per partecipare a una giornata di mobilitazione, preghiera e testimonianza pubblica nel cuore della Capitale. Martedì 22 settembre circa cento sacerdoti della rete “Preti contro il Genocidio” si soono ritrovati a Roma per una manifestazione che ha attraversato alcune delle principali strade della città fino a raggiungere la sede di Leonardo Spa.

Martedì, a Roma, cento sacerdoti si sono riuniti in una marcia portando un sudario con i nomi di trecento bambini palestinesi e libanesi uccisi dopo la dichiarazione di un cessate il fuoco. La marcia si è svolta lungo le strade della città, con i sacerdoti che hanno camminato in silenzio, esponendo i nomi dei bambini sui tessuti. Non sono state segnalate tensioni o incidenti durante la manifestazione.

https://www.zazoom.it/2026-09-21/preti-contro-il-genocidio-torna-in-piazza-cento-sacerdoti-in-marcia-a-roma-per-i-bambini-palestinesi-e-libanesi-uccisi-da-israele/19705009