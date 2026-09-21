Incendi nella notte, otto macchine in fiamme tra Milano, Rozzano, Binasco e Canegrate

Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, impegnati tra la serata di domenica e le prime ore di lunedì in una serie di interventi per diversi incendi che hanno coinvolto auto e scooter. Quattro gli episodi distinti registrati tra Milano e provincia, con un bilancio complessivo di otto veicoli interessati dalle fiamme.

Il rogo più significativo si è verificato a Binasco, lungo la Statale 35. Il rogo è partito da un’auto parcheggiata e, in pochi minuti, si è esteso alle vetture che si trovavano nelle immediate vicinanze. In totale sono state quattro le automobili coinvolte. I vigili del fuoco sono intervenuti per circoscrivere le fiamme, spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Un altro intervento è stato necessario a Rozzano, in via dei Giaggioli, dove le fiamme hanno interessato due automobili parcheggiate. Anche in questo caso i pompieri hanno lavorato per evitare che il rogo potesse propagarsi ad altri veicoli o alle strutture circostanti.

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