La maglia n.8 sulla bara al funerale di Sandro Mazzola: “lui era l’Inter”

AGI – A un mese esatto dall’addio alla bandiera rossonera Franco Baresi, Milano, oggi listata a lutto, si ritrova sempre a Sant’Ambrogio per salutare uno dei campioni più amati sulla sponda nerazzurra, Sandro Mazzola, genio e icona della ‘Grande Inter’. Il ‘Piscinin’ e ‘Sandrino’, figli allevati dalla città, eroi dello stadio San Siro che ha appena compiuto 100 anni.

L’età delle centinaia di tifosi questa volta è più alta, Baresi era di una generazione dopo. In tanti, qui, hanno goduto del lusso di vedere dal vivo la Grande Inter in cui splendeva il numero otto. “Gli strinsi la mano nel 1966 prima di una partita dell’Italia contro la Bulgaria. Fatemi il grandissimo regalo di farmi entrare in chiesa” implora agli agenti un anziano tifoso. Sarà poi accontentato.

I tifosi inizialmente non erano previsti in chiesa ma alla fine – ed erano i più commossi di tutti – hanno potuto salutare da vicino il loro idolo. “Burnich, Facchetti, Picchi, Jair, Mazzola” snocciolano in coro la formazione di quella mitica squadra gli ultrà nerazzurri che dedicano fumogeni, cori e striscioni a Sandro: “Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia. Il tuo ricordo nel cuore della nostra curva”. Tantissime le corone di fiori. Tra queste, tra le prime a essere posate, quelle di Gianni Infantino e della FIFA e del Milan. Gli applausi all’ingresso sono anche per i ‘nemici’ come il presidente del Milan Paolo Scaroni e l’ex rossonero Daniele Massaro.

Sulla bara, accolta dagli applausi da parte della folla assiepata fuori dalla Basilica, la maglia numero otto dell’Inter posata a indicare un legame che non finirà mai.

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