martedì, Settembre 22, 2026
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La spiaggia in Italia separata per sessi da un muro alto 3 metri, è l’unica in Europa. Ecco perché è divisa

Il Faro

Un muro alto 3 metri. Da una parte le donne, dall’alra gli uomini. Siamo a Triste, dove da oltre un secolo gli abitanti si dividono. Un rituale che va avanti nella spiaggia urbana della Lanterna, qui da generazioni i triestini si condedono un bagno durante la pausa pranzo oppure trascorrono i weekend.

Non si tratta di una spiaggia libera.I visitatori fanno la fila allo sportello per pagare il biglietto d’ingresso che costa 1,20 euro. Poi entrano attraverso una delle due porte: le donne da quella di sinistra e gli uomini da quella di destra. Ci sono alcuni corridoi che conducono agli spogliatoi e, da lì, si accede direttamente alla spiaggia.

Si chiama “La Lanterna”, conosciuta anche come El Pedocin, ed è l’ultima spiaggia d’Europa a mantenere la separazione tra uomini e donne. La divisione vale per il bagnasciuga, ma prosegue anche in mare. Soltanto in mare aperto è consentito fare il bagno insieme. Per il resto, ci si ritrova circondati da donne che conversano in bikini o da uomini che giocano a carte, senza che i due gruppi arrivino mai a mescolarsi. La ragione è storica. La separazione tra uomini e donne a El Pedocin è legata alla storia dell’emancipazione femminile a Trieste. La città è stata una delle prime località di quello che oggi è il territorio italiano a dotarsi di una scuola secondaria esclusivamente femminile, spiega Katia Pizzi alla Cnn, docente ordinaria di Italian Studies all’Università di Londra. La studiosa aggiunge che l’istruzione femminile era una realtà diffusa nelle principali città dell’Impero austro-ungarico, ma non in Italia.

https://www.ilmessaggero.it/italia/spiaggia_italia_separata_sessi_perche_dove_si_trova-9776631.html?refresh_ce

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