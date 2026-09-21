«Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede `che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante?´ Sì certo, con una ragazza affascinante è bello sposarsi. Ma che carattere ha? E poi c’è una ragazza meno appariscente ma più affidabile, più seria, che sarà una buona madre di famiglia, che terrà fede all’amore che conferma con il matrimonio, e allora io a mio figlio dico: scegli la seconda…». Antonio Tajani lo ha detto dal palco di «Itaca», la kermesse organizzata da Giuseppe Cangemi a Formello. Una frase passata quasi inosservata anche se il vicepremier e leader di Fi si era spinto a spiegare che la donna «affascinante però magari ti tradisce» e che allora «non va bene», mentre «quella carina, ma magari meno vistosa è una persona che garantisce la stabilità della casa, della famiglia». Troppo, forse, per non riaffiorare, con tanto di video, sul web. E a portarlo a galla ci ha pensato Italia viva pubblicando tutto sui propri social: «Tajani riesce sempre a stupire, regalandoci perle di saggezza. Per il vicepremier è meglio non sposare una ragazza avvenente. Una sortita anni ’50, degna del peggior patriarcato mediterraneo vannacciano», denunciano i renziani mettendo l’accento sull’inopportunità di queste parole «di fronte all’impegno della politica sul femminicidio».

https://video.corriere.it/politica/video-verticali/le-parole-di-tajani-che-scatenano-la-polemica-meglio-sposare-una-donna-non-appariscente-che-non-ti-tradisce/4fd460ef-e0cf-4c24-b6d4-67e1c5105xlk