Pompieropoli a GrottaFerrata – con i piccoli Vigili del Fuoco
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO
Sabato scorso i bimbi di Grottaferrata hanno potuto provare l’ebbrezza di essere piccoli pompieri, assistiti dal Vigili del Fuoco di ieri e di oggi.
Ottima la partecipazione con tanto divertimento anche da parte dei loro accompagnatori. Alla fine dei percorsi, che simulavano diverse situazioni, ai bambini è stato conferito un diploma di piccolo pompiere
I ringraziamenti vanno al Comando SCA che ci ha permesso di portare a termine una giornata di gioia a piu’ di duecento bambini. Grazie a tutti.
Il Presidente Roberto Sabella