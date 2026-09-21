lunedì, Settembre 21, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Pompieropoli a GrottaFerrata – con i piccoli Vigili del Fuoco

Il Faro

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Sabato scorso i bimbi di Grottaferrata hanno potuto provare l’ebbrezza di essere piccoli pompieri, assistiti dal Vigili del Fuoco di ieri e di oggi.

Ottima la partecipazione con tanto divertimento anche da parte dei loro accompagnatori. Alla fine dei percorsi, che simulavano diverse situazioni, ai bambini è stato conferito un diploma di piccolo pompiere

I ringraziamenti vanno al Comando SCA che ci ha permesso di portare a termine una giornata di gioia a piu’ di duecento bambini. Grazie a tutti.

Il Presidente Roberto Sabella

Potrebbe anche interessarti

Atterrato a Firenze l’ultimo contingente dei Vigili del Fuoco italiani dal Venezuela

Il Faro

Capannone a fuoco nei pressi dello scalo ferroviario: arrivano i vigili del fuoco

Il Faro

Incendi nella notte, otto macchine in fiamme tra Milano, Rozzano, Binasco e Canegrate

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *