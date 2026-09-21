Prof accoltellata, il ritorno in aula degli alunni. Il ragazzo congolese accolto come un eroe

Hai evitato una strage». È il giorno del 13enne eroe alla scuola media «Giovanni Verga» di Centocelle. Il giovane congolese di una sezione della terza è stato accolto così dalla preside Wanda Giacomini e da tutto l’istituto. Poi è entrato in classe, la stessa dove venerdì mattina ha disarmato il compagno di classe che aveva accoltellato la prof Isabella Marsilio. Ma la dirigente ha anche ordinato di coprire i cancelli d’ingresso con drappi per evitare che i numerosi curiosi potessero scattare foto dale auto in transito dell’interno del complesso.

L’assistenza psicologica

«Parlate con gli adulti, non tenetevi tutto dentro». L’appello ai giovani studenti della scuola media «Giovanni Verga» a Centocelle arriva direttamente dagli insegnanti e dagli educatori che lunedì mattina li hanno accolti di nuovo per la seconda settimana di un nuovo anno scolastico già segnato dalla drammatica vicenda del ferimento della prof Isabella Marsilio. E così mentre il 13enne che l’ha colpita è sempre ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I con la madre insegnante che non lo lascia mai solo, i suoi compagni di classe sono tornati sui banchi, gli stessi da dove venerdì scorso hanno assistito all’aggressione alla loro insegnante. La scuola ha approntato per loro un sistema di assistenza psicologica, insieme con il V Municipio. Il vero problema, spiega uno degli educatori in servizio nell’istituto, Corrado Ruffini, «è quello dell’emulazione di azioni che i nostri ragazzi vedono di continuo online. È successo qui, ma sarebbe potuto succedere ovunque. Non è un problema interno alla scuola, ma di scarsa sicurezza del sistema social sulla Rete: Non ci sono misure per impedire agli adolescenti di entrare e partecipare a determinati siti dove è richiesta la maggiore età. Nessuno controlla che ciò avvenga e loro hanno accesso libero a video violenti di qualsiasi genere».

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