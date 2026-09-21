Quanti sono i centenari in Italia: chi è la persona più anziana

Superare i cent’anni non rappresenta più un evento eccezionale come in passato. In Italia il numero dei centenari continua infatti a crescere, con una netta prevalenza femminile e differenze significative tra le diverse aree del Paese. Le stime più recenti fotografano una popolazione sempre più longeva, mentre nuovi record individuali attirano l’attenzione degli studiosi sulle ragioni che permettono ad alcune persone di raggiungere età estreme. Ma quanti sono oggi i centenari italiani, dove vivono e qual è l’età più alta mai raggiunta?

Il numero dei centenari in Italia continua a crescere. Secondo una stima riportata da MondoSanità, al 1° gennaio 2026 nel nostro Paese vivrebbero circa 24.700 persone con almeno cento anni. Si tratta di una fotografia della situazione attuale. Secondo il rapporto ufficiale dell’Istat sui centenari in Italia, all’inizio del 2024 erano rilevate 21.211 persone, un numero che rende evidente la crescita. La longevità estrema continua ad avere soprattutto un volto femminile. Nel 2025 le donne rappresentavano l’83% dei centenari italiani.

La differenza diventava ancora più marcata nelle fasce d’età superiori: tra le 724 persone con almeno 105 anni, il 90,7% era di sesso femminile. I supercentenari, ossia coloro che avevano raggiunto o superato i 110 anni, erano invece 19 e soltanto uno era un uomo. Se si guardano sempre i dati Istat, si scopre che la distribuzione sul territorio italiano non è uniforme. In termini assoluti, la Lombardia è la regione con il maggior numero di centenari, quasi quattromila, seguita dal Lazio e dall’Emilia-Romagna, entrambi con oltre duemila residenti ultracentenari.

La classifica cambia però se si considera l’incidenza rispetto alla popolazione. Nel 2025 il primo posto spettava al Molise, con circa 61 centenari ogni 100mila residenti. Subito dopo si collocava la Liguria, con 59,4 ogni 100mila abitanti. L’aumento dei centenari non significa necessariamente che il limite massimo della vita umana si stia spostando con la stessa rapidità. L’Istat ha inoltre osservato che, oltre i 105 anni, il rischio di morte non cresce più con lo stesso ritmo esponenziale rilevato nelle età precedenti, ma tende verso una sorta di stabilizzazione.

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