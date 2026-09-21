Servizio Civile Universale a Ragusa al via il progetto ‘Oltre le fiamme’

VIGILI DEL FUOCO

L’ing. Fabrizio Pirillo comandante dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha accolto il 18 settembre i volontari del Servizio Civile Universale che nell’arco temporale di un anno svilupperanno i temi del progetto predisposto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed approvato dal Dipartimento delle politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo “oltre le fiamme: la protezione civile dei vigili del fuoco”.

Per sviluppare i contenuti del progetto i 5 volontari saranno affiancati dalle diverse componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio al Comando di Ragusa, che hanno partecipato a percorsi formativi specifici per consentire ai giovani volontari di acquisire le necessarie competenze per sviluppare ed attuare il progetto cui hanno aderito.

Gli elementi essenziali del progetto prevedono:

– La valutazione dei rischi in relazione alla statistica degli interventi dei Vigili del Fuoco e delle caratteristiche socioeconomiche, climatiche e ambientali dei territori stessi;

– Comunicare nell’ambito di attività di divulgazione programmate i rischi per la sicurezza ai quali è esposta, determinare le misure di prevenzione dai rischi e di protezione dagli eventi da adottare ai fini dell’autoprotezione;

– Confrontarsi con gli altri Enti e le amministrazioni operanti sui territori nell’ambito del sistema di Protezione Civile per la condivisione delle determinazioni raggiunte relativamente ai rischi per la sicurezza caratteristici dei territori;

– Promuovere la divulgazione dei contenuti e delle determinazioni del progetto tramite attività di informazione e formazione dei cittadini, con particolare attenzione verso le fasce più deboli e vulnerabili, per accrescere la consapevolezza dei rischi ai quali sono esposti;

– Promuovere la partecipazione diretta dei cittadini alle attività di pianificazione e di esercitazione per la gestione degli eventi incidentali, con il fine di favorire la crescita delle capacità di interazione tra cittadini e amministrazione dello Stato;

– Crescita di competenze tecniche e trasversali dei volontari di SCU, fornendo un valore aggiunto per l’occupabilità degli stessi, favorendo lo sviluppo di cittadinanza attiva e del senso di responsabilità civica;

– Introdurre interventi psicoeducativi per promuovere la consapevolezza emotiva, sostenere la gestione delle reazioni individuali agli eventi critici e potenziare le competenze relazionali e di regolazione emotiva all’interno delle comunità.