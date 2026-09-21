Sp38: motociclista precipita in una scarpata

I Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la Sp38 nel territorio di Tignale per soccorrere un motociclista: quest’ultimo sarebbe caduto autonomamente, precipitando nella scarpata sottostante la sede stradale.

Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco permanenti del distaccamento di Salò e i vigili del fuoco volontari di Tremosine, unitamente al personale sanitario del 118 al Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e all’elisoccorso di Verona. Una volta raggiunto il motociclista che si trovava in un terreno impervio, i soccorritori hanno provveduto alla sua stabilizzazione e messa in sicurezza. Considerata la forte pendenza della scarpata, il recupero è stato effettuato dai Vigili del Fuoco mediante tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali).

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