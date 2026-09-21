Tenta di rubare un mezzo dei pompieri – danneggiato il cancello e ferito un vigile del fuoco, per fortuna non in modo grave

Un 24enne ha tentato di rubare un mezzo dei pompieri. Un tentativo che però è stato fermato prima dagli stessi Vigili del fuoco in servizio e poi dagli agenti della Polizia locale di Brescia, intervenuti prontamente, che sono riusciti a bloccare e arrestare il fuggitivo. È successo poco prima delle 3.20 tra sabato e domenica, quando il ragazzo, marocchino e senza fissa dimora, si è introdotto al comando. Lì è salito su un Fiat Ducato, che essendo un mezzo per le emergenze aveva dentro le chiavi.

Una volta alla guida del veicolo ha danneggiato un cancello e altre parti del comando cercando di scappare. I Vigili del fuoco che hanno visto la scena dalle telecamere, sono riusciti a fermarlo e lui a quel punto ha reagito, ferendo un pompiere. Per fortuna nulla di grave. Ma il 24enne non è riuscito a scappare dagli agenti della Locale, che lo hanno fermato e ammanettato. Per questo ora l’uomo deve rispondere di tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio.

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