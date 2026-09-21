Tetto di stranieri in classe, Zuppi risponde a Meloni: “Non possiamo accettarlo, scuola sia inclusiva”

Il cardinale Matteo Zuppi boccia la stretta sugli studenti stranieri a scuola lanciata da Giorgia Meloni. Il presidente della Conferenza episcopale italiana è intervenuto indirettamente nel dibattito sulla proposta di legge annunciata dalla presidente del consiglio per mettere un tetto al numero di alunni non italiani e il divieto di burqa e niqab in classe. “Auguriamo alle nostre scuole di essere comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, luoghi in cui nessuno si senta escluso” ha affermato chiaramente il numero uno della Cei.

Dal pulpito dell’evento organizzato dall’associazione dei giovani di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni ha lanciato il decreto legge pronto ad arrivare sul tavolo del Cdm, con all’interno le norme per fissare un numero massimo di studenti stranieri nelle scuole, l’obbligo di imparare l’italiano per i genitori degli alunni con difficoltà di inserimento e il divieto di burqa e niqab in classe.

Una proposta subito contestata dall’opposizione, i cui contenuti stridono anche con le parole espresse dal cardinale Zuppi durante il Consiglio episcopale permanente di autunno in corso a Roma.

Il discorso sulla scuola del cardinale Zuppi

Aprendo i lavori dell’organo intermedio dei porporati a Roma, il presidente della Cei ha affrontato il tema della scuola in occasione del ritorno in classe, ma anche alla luce degli episodi di accoltellamento dei docenti da parte degli studenti all’interno degli istituti, come la più recente aggressione alla professoressa Isabella Marsilio nel quartiere Centocelle della Capitale.

In un passaggio del suo discorso, il cardinale Zuppi ha tenuto a precisare che ”la questione educativa non è un tema tra gli altri, né si riduce a programmi e metodologie. Tocca il cuore della nostra convivenza”, sottolineando inoltre che “i recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente e devono spingerci a una presenza rinnovata nel mondo educativo”.