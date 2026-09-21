Tragedia a Partinico, madre e figlio trovati morti in casa: ipotesi esalazioni, indagano i carabinieri

Una donna e il figlio sono stati trovati morti in casa a Partinico in via Lorenzo Perosi forse a causa di esalazioni. Sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare la morte dei due, e i carabinieri che indagano. Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno effettuando i rilievi per capire la tipologia delle esalazioni.

La morte sarebbe stata provocata da esalazioni che provenivano da alcune cisterne utilizzate per la raccolta dell’uva che si trovano in un garage sotto l’abitazione. Il primo a scendere nel locale è stato il figlio che è morto. La madre ha chiamato il ragazzo che non rispondeva ed è scesa anche lei, morendo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando di mettere in sicurezza l’area dove l’aria è diventata irrespirabile. Qualche tempo fa sempre a Partinico per le stesse cause erano morti due fratelli.

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