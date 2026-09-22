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A Frascati dal 21 al 27 settembre la Settimana della Scienza 2026

Il Faro

Dall’acqua che beviamo al cibo che mangiamo, fino alle tecnologie quotidiane, ai segreti dello spazio e del cervello umano: la ricerca scientifica esce dai laboratori per incontrare i cittadini. Prende il via lunedì 21 settembre la Settimana della Scienza 2026, promossa dall’associazione Frascati Scienza per accompagnare il pubblico verso l’attesissima Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici di venerdì 25 settembre, estendendosi con tantissimi appuntamenti fino a domenica 27 settembre. 

Anche in assenza dei tradizionali finanziamenti europei, la passione per la divulgazione non si ferma: l’edizione 2026 è resa possibile da una grande mobilitazione di partner, sponsor e dalla campagna di crowdfunding Diventa supporter, creata per garantire la gratuità e l’accessibilità degli eventi agli oltre 5.000 studenti e 10.000 visitatori che ogni anno partecipano alla manifestazione.

Frascati: dalle attività mattutine per le scuole ai pomeriggi alle Mura del Valadier

Per tutta la settimana, le mattine di Frascati presso le Mura del Valadier e le Scuderie Aldobrandini sono riservate alle scuole di ogni ordine e grado. La grande partecipazione quest’anno ha mandato in sold out in poche ore quasi tutti i laboratori dedicati a studenti e studentesse

Dal 21 al 24 settembre, tutti i pomeriggi dalle ore 17:00, le Mura del Valadier si apriranno a bambini, famiglie e curiosi con un fittissimo programma di laboratori gratuiti:

https://www.rainews.it/amp/tgr/lazio/articoli/2026/09/a-frascati-dal-21-al-27-settembre-la-settimana-della-scienza-2026-a8e9b9a6-ad28-4ac6-b48e-7258c01377c2.html

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