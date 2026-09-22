Bollette di luce e gas in aumento dell’11,4%: la crisi del Golfo costa alle famiglie italiane 1,8 miliardi in sei mesi
La crisi del Golfo pesa sempre di più sul portafogli delle famiglie italiane. Lo dice l’ultima analisi di Confartigianato secondo cui l’indice dei prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili è salito negli ultimi sei mesi (da febbraio ad agosto) dell’11,4%, con un aggravio complessivo di 1,8 miliardi di euro sulle bollette dei quasi ventisette milioni di nuclei familiari residenti nel Paese.
Un conto salato, spiega Confartigianato che ha presentato i dati nel corso della 22esima edizione della convention “Energies and Sustainability Confartigianato High School”: per rendersene conto è sufficiente il confronto con il quadro generale dei prezzi. Nello stesso arco di tempo l’inflazione si è fermata al 2,8%, mentre i prezzi retail dell’energia hanno corso quattro volte più veloci. A trainare i rincari è soprattutto il gas, in crescita del 13,5%, seguito dall’elettricità con un più 10,1%.
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