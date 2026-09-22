Cane cade in un pozzo salvato dai pompieri

Avolte i cani riescono davvero a cacciarsi nei guai. Edda, un setter femmina, è finito in un pozzo aperto in mezzo a un campo agricolo.

L’incidente domenica pomeriggio nella zona di Umbertide. A dare l’allarme il proprietario del cane, che ha atteso i pompieri di Città di Castello in prossimità del pozzo. Per recuperare il cane, un pompiere si è dovuto calare all’interno del pozzo profondo sei metri e largo due per raggiungere l’animale, che ha dovuto calmare e poi imbracare, al fine di riportarlo in superficie.

Edda era bagnata dalla testa alla coda, perché in fondo al pozzo c’era dell’acqua ma sul suo corpo non sono state trovate ferite e almeno nei primi istanti la sua mobilità è apparsa regolare. Il cane è stato quindi riconsegnato al proprietario.

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