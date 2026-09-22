Castellalto, incendio in un forno industriale: evacuati cinquanta operai

CASTELLALTO – Circa cinquanta lavoratori sono stati evacuati a scopo precauzionale da un’azienda della zona industriale di Villa Zaccheo, dopo un incendio sviluppatosi all’interno di un forno industriale.

L’allarme è scattato intorno alle ore 20.30 di lunedì 21 settembre. Lo stabilimento opera nella produzione di stampi e componenti metallici destinati al settore automobilistico.

Le fiamme hanno interessato un forno a nastro utilizzato per la lavorazione dei metalli ad alte temperature. L’incendio è stato rapidamente estinto grazie all’attivazione dell’impianto di spegnimento ad azoto integrato nel macchinario.

I cinquanta operai presenti nello stabilimento sono stati fatti uscire e radunati in un’area di sicurezza all’esterno dell’edificio. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo, supportata da un’autobotte, che ha effettuato le verifiche necessarie per accertare l’avvenuto spegnimento dell’incendio e procedere alla messa in sicurezza dell’impianto e dell’area interessata.

Al termine delle operazioni sono state effettuate le verifiche strumentali e i controlli necessari per escludere la presenza di ulteriori condizioni di pericolo.

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