Due morti nello schianto di un elicottero impegnato a spegnere un incendio boschivo a Yosemite.

CONTEA DI MARIPOSA, California — Due membri dell’equipaggio della società aerospaziale Precision hanno perso la vita quando il loro elicottero è precipitato mentre erano impegnati a contrastare l’incendio nel Parco Nazionale di Yosemite.



L’elicottero e il suo equipaggio erano stati assegnati alle operazioni di spegnimento dell’incendio quando è avvenuto l’incidente, il 21 settembre, come riportato da Your Central Valley. Secondo la Federal Aviation Administration, l’Eurocopter AS332L1 è precipitato durante le operazioni di spegnimento mentre stava effettuando un lancio d’acqua tramite benna.

https://www.firerescue1.com/line-of-duty-death-lodd/2-killed-in-helicopter-crash-while-battling-wildfire-in-yosemite?