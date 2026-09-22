Fiamme nel cantiere a Nichelino: distrutti due container, si indaga sulle cause

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di lunedì 21 settembre 2026 all’interno di un cantiere edile di Nichelino, in via Boccaccio 8. Le fiamme hanno coinvolto e distrutto due container appartenenti a un’impresa edile impegnata nella costruzione di una palazzina.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area, insieme agli agenti della polizia locale e al personale sanitario del 118. Nonostante la presenza dei soccorritori, non è stato necessario prestare assistenza a persone e, secondo le informazioni disponibili, non risultano feriti. Restano invece da chiarire le cause dell’incendio.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire da dove siano partite le fiamme e cosa abbia provocato il rogo all’interno del cantiere. Tra le ipotesi prese in considerazione figura quella di un possibile cortocircuito elettrico, anche se al momento non risultano conclusioni definitive. Saranno quindi le verifiche tecniche a stabilire con maggiore precisione l’origine dell’incendio e l’entità complessiva dei danni provocati ai materiali e alle strutture presenti nell’area.

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