Istat conferma deficit 2025 al 3,1% del Pil: resta l’infrazione per l’Italia

L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari nel 2025 a -3,1% (era -3,4% nel 2024). Lo comunica l’Istat confermando il dato diffuso ad aprile, sebbene il governo era sembrato fiducioso che la revisione dei dati in corso d’anno potesse portare al risultato sperato

L’impresa di veder schiacciato il deficit 2025 sotto al 3% del Pil per uscire dalla procedura Ue per disavanzi eccessivi non è stata quindi possibile.

Nessuna possibilità di utilizzo “libero” della clausola di salvaguardia del Patto Ue che avrebbe permesso all’Italia di programmare fino a 36 miliardi di deficit in due anni per gli investimenti in energia (14 miliardi) e difesa (22). Ora bisognerà riconsiderare le dimensioni complessive della manovra.

https://it.euronews.com/2026/09/22/istat-conferma-deficit-2025-al-31-del-pil-resta-linfrazione-per-litalia