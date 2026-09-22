STRASBURGO – La Commissione europea ha ufficializzato oggi, giovedì 17 settembre, la proposta di introdurre limiti all’uso delle reti sociali da parte dei più giovani.

Come anticipato mercoledì dalla presidente dell’esecutivo comunitario Ursula von der Leyen, il regolamento prevede una età minima di 13 anni, sotto la vigilanza dei genitori. Solo dai 15 anni in poi i giovani potranno avere un proprio profilo.

Il tema è scivoloso e le discussioni in Consiglio e Parlamento si preannunciano accese. «Con questa nostra proposta – ha detto a Strasburgo la vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen -, garantiamo che i nostri bambini possano godere dei propri diritti online: imparare, rimanere in contatto ed esplorare.

L’Ue approva il Kids Act, «divieto dei social per gli under 13» – Il Sole 24 ORE