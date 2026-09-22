Napoli incendio in un capannone tra Poggioreale e Gianturco

È in fase di bonifica l’incendio divampato nella notte a Napoli, in via Nuova delle Brecce, nella zona dell’ex raffineria, al confine tra Poggioreale e Gianturco. Le fiamme hanno interessato un capannone industriale.

Durante la notte le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per domare l’incendio e impedire che si propagasse alle aree adiacenti, dove sono presenti altre attività industriali.

Incendio tra Poggioreale e Gianturco, riunione in Prefettura

Questa mattina si è svolta una riunione del Centro di coordinamento dei soccorsi, convocata dal prefetto di Napoli Michele di Bari, per seguire l’evoluzione della situazione e coordinare gli interventi.

Le operazioni sono ora concentrate sulla bonifica dell’area interessata dal rogo, mentre proseguono le verifiche sulle possibili conseguenze dell’incendio.

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