Predazzo, è morto Giovanni Boninsegna: fu a lungo il comandante dei vigili del fuoco volontari

È morto Giovanni Boninsegna, a lungo comandante dei vigili del fuoco di Predazzo e figura di riferimento per il Corpo. Aveva ricoperto per molti anni il ruolo di comandante, arrivando successivamente anche alla carica di vice ispettore del Distretto di Fiemme. Aveva 85 anni.

A ricordarlo sono oggi i colleghi del Corpo, che lo definiscono «una colonna portante» e ne sottolineano l’impegno nel far crescere il gruppo: «Oggi è un giorno triste per il nostro Corpo, ci ha lasciato Boninsegna Giovanni, nostro membro onorario che ha ricoperto il ruolo di Comandante per tanti anni arrivando poi anche alla carica di Vice Ispettore del Distretto di Fiemme».

«È stata una colonna portante del Corpo e ha contribuito a farlo crescere con impegno, dedizione e sacrificio», prosegue il messaggio dei vigili del fuoco di Predazzo, che esprimono vicinanza alla famiglia. «Ti ricorderemo così, con la divisa che tanto hai amato e onorato».

Boninsegna lascia la moglie Rosa Anna, i figli Alberto con Tatiana, Cristian con Patrizia, Terens con Sonia e Deborah con Marco, gli adorati nipoti Kevin, Sofia, Nicholas, Carlotta, Ludovica e Federico, oltre ai parenti tutti.

Il funerale

Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 23 settembre alle 14 nella chiesa di Predazzo. Il rosario sarà recitato alle 13.30. La salma resterà a disposizione per l’ultimo saluto fino alle 12 di mercoledì 23 settembre. Dopo la cerimonia è prevista la cremazione.

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