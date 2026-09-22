martedì, Settembre 22, 2026
Ultimo:
cronacaSalute e Medicina

Quanto ci ammaliamo per colpa del clima? Uno studio di Università e Città della salute di Torino

Il Faro

Università di Torino e Città della Salute di Torino studieranno come le esposizioni ambientali influenzate dal cambiamento climatico incidono sulla salute, nel breve e nel lungo periodo, con particolare attenzione alla gravidanza e all’infanzia.

Chi partecipa allo studio

Le conseguenze di un’ondata di calore possono manifestarsi in pochi giorni; quelle di un’esposizione a eventi climatici estremi durante la gravidanza o l’infanzia potrebbero emergere anni dopo. A studiare gli effetti del cambiamento climatico sulla salute, dal breve al lungo periodo, sarà E-CHANGE, il nuovo progetto dell’Unità di Epidemiologia dell’Università di Torino e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza (FIS 2) del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

L’impatto sulla salute

Ondate di calore, incendi, siccità, precipitazioni estreme e diffusione di vettori di malattie possono avere conseguenze diverse sulla popolazione. Gli effetti possono riguardare più aspetti della salute e manifestarsi nell’arco di giorni, mesi o anni. Per comprenderli occorre quindi considerare insieme il tipo di esposizione, gli esiti sanitari e i tempi in cui questi possono emergere.

https://www.lastampa.it/torino/2026/09/21/news/cambiamenti_climatici_malattia_salute_ricerca_universita-15744684

Potrebbe anche interessarti

A Frascati dal 21 al 27 settembre la Settimana della Scienza 2026

Il Faro

Bollette di luce e gas in aumento dell’11,4%: la crisi del Golfo costa alle famiglie italiane 1,8 miliardi in sei mesi

Il Faro

L’Ue approva il Kids Act, «divieto dei social per gli under 13»

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *