Roma accoglie la Pop Art di Andy Warhol alla Vaccheria dell’EUR

Roma rinforza la propria offerta espositiva con l’inaugurazione della mostra ‘Andy Warhol – Forever Love’, aperta al pubblico dal 10 settembre 2026 al 28 marzo 2027 presso il Centro espositivo La Vaccheria a Roma EUR. Curata da Gianfranco Rosini, la retrospettiva ad ingresso gratuito propone un percorso attraverso 51 opere iconiche del maestro della Pop Art (tra cui i celebri ritratti, le Campbell’s Soup ei Dollar Sign), 60 documenti storici personali, 28 scatti d’epoca del fotografo Dino Pedriali e 37 lavori di artisti Pop a lui vicini.

L’iniziativa consacra il ruolo dello spazio culturale dell’EUR come polo di attrazione per il turismo culturale capitolino. L’allestimento si propone di coniugare le grandi icone dell’arte americana con il contesto artistico italiano (incluso un omaggio warholiano a Paolo Uccello e installazioni multimediali dedicate all’universo femminile), inaugurando un nuovo ciclo di programmazione per la struttura.

Sulle prospettive culturali dello spazio e sul posizionamento dell’iniziativa è intervenuto il vertice delle istituzioni locali:

«La scelta della Vaccheria non è casuale: questo spazio ha costruito un’identità precisa e diventa la ‘Casa romana della Pop Art’, un luogo dedicato alla Pop Art americana, New Pop e alla scuola di Piazza del Popolo. La mostra su Warhol chiudendo il primo ciclo dello spazio e apre una nuova fase per il progetto culturale dell’EUR», dichiara Titti Di Salvo, Presidente del Municipio Roma IX EUR.

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