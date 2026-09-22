L’ora solare 2026 scatterà ufficialmente nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, alle ore 3:00, quando le lancette andranno spostate indietro di sessanta minuti, tornando alle 2:00. Il cambio avviene in modo sincronizzato in tutta l’Unione Europea, esattamente alle 1:00 UTC (Coordinated Universal Time), che in Italia corrisponde alle 3:00 del mattino.

Il meccanismo è sempre lo stesso: si guadagna un’ora di sonno, si perde un’ora di luce serale. L’ora legale, invece, tornerà in vigore il 28 marzo 2027, quando le lancette avanzeranno nuovamente di un’ora.

Come funziona il meccanismo del cambio orario

L’ora solare viene definita “naturale” perché segue il moto apparente del Sole, collocando il mezzogiorno (le 12:00) attorno al momento in cui l’astro raggiunge il punto più alto nel cielo.

L’ora legale, al contrario, è un’ora aggiunta artificialmente rispetto a questo orario naturale, con l’obiettivo di sfruttare meglio la luce solare nelle giornate estive, più lunghe. In Italia l’alternanza tra i due sistemi è ufficialmente in vigore dal 1966, anche se il paese aveva già sperimentato il cambio stagionale per la prima volta nel 1916, sull’onda delle esigenze di risparmio energetico legate alla Prima guerra mondiale.

Torna l’ora solare 2026, quando cambia e come funziona — idealista/news