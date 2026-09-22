martedì, Settembre 22, 2026
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Vigili del fuoco

Turista inglese di anni 38 non riemerso dal lago in corso le ricerche – camion si incastra sotto un ponte

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

In via vecchia statale Regina nel comune di Carate Urio un camion con carrello è incastrato sotto il ponte del castello di Urio. La strada è stata chiusa al transito da Moltrasio direzione Carate Laglio in attesa della rimozione e delle verifiche sul ponte.
In posto VVF e polizia locale per la regolamentazione del traffico

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Sono in corso le operazioni di ricerca di un turista britannico di 38 anni, di origine nepalese, che non è più riemerso dalle acque del Lago di Como, nel tratto antistante il Comune di San Siro.

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con il supporto dell’Elinucleo di Malpensa, a seguito delle prime valutazioni operative hanno ritenuto necessario procedere con l’impiego della strumentazione R.O.V. (Remotely Operated Vehicle) per le attività di ricerca subacquea.

Sono attualmente in corso le operazioni di predisposizione e preparazione della strumentazione specialistica.

Le ricerche proseguiranno nella mattinata di oggi con l’impiego congiunto dei sommozzatori e delle attrezzature specialistiche.

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