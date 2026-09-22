Undicenne incastrata in un’altalena al parco giochi di Castel San Giovanni: liberata dai vigili del fuoco

Momenti di apprensione nel pomeriggio nel parco giochi comunale n.1 tra via Primo Maggio e via Fratelli Bandiera, dove una bambina di 11 anni è rimasta incastrata con un piede in un’altalena a dondolo.

L’allarme è scattato attorno alle 17. I tentativi di liberarla sul posto non sono riusciti e si è quindi reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per liberare il piede della bambina i pompieri hanno utilizzato una cesoia idraulica, un’attrezzatura impiegata solitamente negli incidenti stradali per tagliare le lamiere e aprire le portiere dei veicoli.

https://liberta.it/news/attualita/bambina-resta-incastrata-con-un-piede-in-un-gioco-al-parco-intervengono-i-vigili-del-fuoco/110155