VIDEO – Interventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SAN LORENZO IN CAMPO (PU) – INCENDIO MEZZO AGRICOLO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17 circa a San Lorenzo in Campo per l’incendio di un mezzo agricolo.

Sul posto la squadra VVF Cagli con due autobotti, ha effettuato le operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza dell’area.

Dal Comando di Pesaro Urbino

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MONTECASSIANO (MC) – INCENDIO FILTRO ASPIRAZIONE FUMI – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 16:00, in via dell’ Artigianato per un incendio che ha interessato il filtro di aspirazione dei fumi di un impianto per il taglio laser, all’interno di un’azienda.

La squadra di Macerata ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area. Non si registrano feriti né persone intossicate.

Dal Comando di Macerata

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SENIGALLIA (AN) – MESSA IN SICUREZZA BOMBOLONE GPL – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 14:00 per la messa in sicurezza di un bombolone GPL in località Roncitelli, lungo via del Pallone, a seguito di una perdita di gas.

Sul posto la squadra di Senigallia e personale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), che hanno provveduto alla messa in torcia del gas e alla messa in sicurezza del bombolone.

Dal Comando di Ancona