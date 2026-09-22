VIDEO – un incendio in una casa di riposo a Berlino provoca numerosi feriti e un morto

Una persona è morta e almeno altre 25 sono rimaste ferite in un incendio divampato in una casa di riposo a Berlino il 19 settembre. Le indagini preliminari suggeriscono che l’incendio sia partito dalla stanza di un paziente.

Le autorità tedesche hanno dichiarato che una persona è morta e almeno altre 25 sono rimaste ferite in un incendio divampato in una casa di riposo a Berlino il 19 settembre.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Berlino, le autorità hanno ricevuto una segnalazione di incendio in una casa di cura per anziani nel quartiere di Kreuzberg nelle prime ore di quella mattina.

Le indagini preliminari indicano che l’incendio ha avuto origine in una stanza di un paziente. La stanza è stata rapidamente avvolta dalle fiamme e completamente distrutta, mentre un denso fumo si è propagato ad altre aree dell’edificio di cinque piani.