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Autobotte dei vigili del fuoco si ribalta durante un intervento a Smithfield – vigile del fuoco ferito

Il Faro

SMITHFIELD, Virginia (WAVY) — Un vigile del fuoco è stato trasportato in ospedale in seguito al ribaltamento di un camion dei pompieri lunedì sera a Smithfield.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco volontari di Smithfield, l’incidente, che ha coinvolto un solo veicolo, è avvenuto intorno alle 23:00 lungo il tratto di South Church Street corrispondente al civico 300. Le autorità affermano che il camion dei pompieri stava intervenendo per un possibile incendio in un edificio a Lakeview Cove.

L’autista è stato trasportato in un ospedale locale per accertamenti e successivamente dimesso. Le cause di questo incidente sono al momento ignote. La polizia statale della Virginia sta conducendo un’indagine.

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