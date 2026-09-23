Crolla un albero sulla linea dell’alta tensione e scoppia l’incendio nel bosco (FOTO): in azione i vigili del fuoco, disagi anche alla linea ferroviaria

BOLZANO. Un albero cade sui cavi dell’alta tensione, scoppia un incendio nel bosco e scattano i disagi anche lungo la linea ferroviaria del Brennero: momenti di apprensione nel pomeriggio di martedì 22 settembre nel territorio di Fortezza, in Alto Adige.

L’allarme è scattato poco dopo le 14.30 in località Prà di Sopra dove un tronco, a causa del forte vento, è finito sulla linea dell’alta tensione: l’impatto ha danneggiato i cavi e innescato il rogo boschivo, mentre una colonna di fumo si è alzata dalla zona ed è risultata visibile anche a distanza.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre e mezzi: i pompieri sono riusciti a domare l’incendio, ma le operazioni di messa in sicurezza si sono rivelate particolarmente delicate.

La presenza a terra dell’alta tensione, infatti, ha impedito ai pompieri di raggiungere inizialmente alcuni punti interessati dalle fiamme ed è stato quindi necessario attendere l’arrivo dei tecnici per consentire ai vigili del fuoco di completare l’intervento in sicurezza.

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