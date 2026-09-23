Grave incendio sul Taburno, Eremo di San Michele Arcangelo circondato dalle fiamme e paura a Foglianise

Brucia il monte Taburno. Da ore due grossi incendi stanno interessando il massiccio in provincia di Benevento, uno sul versante di Foglianise e l’altro in Valle Caudina. Preoccupa la situazione dell’Eremo di San Michele Arcangelo, circondato dalle fiamme alimentate dal vento: i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile sono al lavoro per contenere l’incendio, che minaccia anche il centro abitato di Foglianise.

A preoccupare è la situazione dell’Eremo di San Michele Arcangelo, nel territorio di Foglianise, minacciato da vicino dal fronte del fuoco.

Alimentate dal vento, le fiamme si stanno avvicinando da più lati all’antica struttura – Gli incendi stanno tenendo con il fiato sospeso diverse comunità del Sannio. In particolare a Foglianise, dove il fronte del fuoco è arrivato vicino ad alcune case del paese.

Al lavoro per contenere e circoscrivere le fiamme numerose squadre dei vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile – In azione anche due Canadair, fondamentali data la gravità della situazione e la vastità del territorio interessato dagli incendi.

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