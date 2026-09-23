Mobilità del futuro: sosteniblità, innovazione e sicurezza. I Vigili del fuoco e la gestione delle emergenze

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco al centro del confronto su sicurezza, innovazione, gestione del rischio e delle emergenze

Il personale del comando e della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco delle Marche ha partecipato all’incontro dedicato al tema “Mobilità del futuro: sostenibilità, innovazione e sicurezza”, portando il proprio contributo sui temi della sicurezza e della gestione delle emergenze.

Nel corso dell’incontro, introdotto del Vice comandante Marco Giorgiano, è stato presentato il contributo del reparto specialistico TAS (Topografia Applicata al Soccorso) relativo al piano di gestione del rischio all’interno del centro storico di Urbino, patrimonio dell’UNESCO, con particolare attenzione alla viabilità e all’accessibilità dei mezzi di soccorso.

L’attività è finalizzata a supportare la pianificazione degli interventi di emergenza e di soccorso attraverso una conoscenza preventiva del territorio, delle sue caratteristiche e delle eventuali criticità che possono condizionare l’operatività dei soccorritori.

L’intervento ha insistito sull’importanza di una pianificazione integrata, nella quale prevenzione, sicurezza e capacità operativa procedano di pari passo, soprattutto in contesti urbani caratterizzati da una particolare complessità viaria e da un rilevante patrimonio storico e culturale.

Il contributo del reparto TAS si inserisce in questa prospettiva, evidenziando come la pianificazione del rischio e la conoscenza preventiva delle criticità costituiscano gli strumenti essenziali per affrontare le emergenze in modo tempestivo, efficace e coordinato, garantendo al contempo l’accessibilità e la sicurezza delle operazioni di soccorso.