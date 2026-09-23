mercoledì, Settembre 23, 2026
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Vigili del fuoco

Muore in casa insieme al cane . L’incendio in un’abitazione partito da una candela accesa

Il Faro

E’ morta nella sua abitazione di Montecchio insieme a uno dei suoi due cani. Per Roswitha Vom Bruck, 88 anni di origine tedesca, sono stati fatali, con ogni probabilità, i fumi sprigionati dal rogo che si è sprigionato nella sua abitazione nella tarda serata di lunedì. Stesso destino per l’animale che era con lei. Salvato dai vigili del fuoco un secondo esemplare che si trovava all’esterno dell’abitazione e che i vigili del fuoco hanno potuto mettere al sicuro.

Per la donna, quando i soccorsi sono arrivati, invece, era troppo tardi. Gli accertamenti da parte del nucleo investigativo antincendio dovranno permettere di individuare le cause dell’incendio dell’appartamento di via della Vite, nella frazione di Tenaglie.

https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/muore-in-casa-insieme-al-7dd4adfe

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