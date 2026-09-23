Pesaro, 4 giovanissimi fabbricavano molotov e poi le facevano esplodere in un capannone abbandonato

Pesaro, 23 settembre 2026 – Costruivano bottiglie incendiarie e poi andavano a provarle in un vecchio capannone abbandonato nella zona industriale di Pesaro. Le accendevano per verificarne il funzionamento, provocando fiamme e deflagrazioni. A sperimentarle, secondo l’indagine dei carabinieri coordinata dalla Procura di Pesaro, sarebbero stati quattro ragazzi italiani tra i 18 e i 21 anni, tutti incensurati. Due pesaresi e due riminesi. Tre studenti, uno no.

A metà della scorsa settimana sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni dei quattro, eseguite dai carabinieri del Nucleo investigativo insieme ai comandi delle province interessate. Nessuno è stato sottoposto a misure cautelari. Sono stati sequestrati cellulari, tablet, computer e parecchio materiale cartaceo.

I quattro devono rispondere dell’accusa di fabbricazione e porto di ordigni incendiari. Due hanno 18 anni: uno vive nel Riminese ma frequenta una scuola superiore a Pesaro, l’altro è pesarese e studia in città. Il terzo ha 19 anni, è di Pesaro e studia a Bologna. Il quarto ha 21 anni, vive nel Riminese e non studia. Il 19enne domiciliato a Bologna sarebbe stato già segnalato per aver partecipato agli scontri avvenuti sempre a Bologna lo scorso 2 ottobre, tra manifestanti e forze dell’ordine in occasione del blocco della Global Sumud Flotilla. Quando centinaia di persone avevano cercato di entrare in stazione per bloccare i binari (senza riuscirci) della stazione centrale.

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