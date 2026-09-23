Quattro persone sono morte in un devastante incendio divampato in un’abitazione a Bootle.

Il rogo è scoppiato nelle prime ore di martedì in Stone Square, nella cittadina.



In una dichiarazione rilasciata questo pomeriggio sul luogo dell’incidente, il comandante dei vigili del fuoco del Merseyside, Nick Searle, ha riferito che, durante l’ispezione di una casa bifamiliare in Stone Square, le squadre di soccorso hanno rinvenuto “quattro vittime prive di segni vitali”.



L’alto ufficiale ha aggiunto che una delle vittime è stata trovata all’esterno dell’immobile ed è stata trasportata in ospedale dal servizio di emergenza sanitaria North West Ambulance Service.