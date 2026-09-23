Rotoballe in fiamme, una notte di lavoro per i vigili del fuoco di Terni

Nel tardo pomeriggio di ieri, 22 settembre, in località Montemaggio, a Stroncone, si è sviluppato un violento incendio che ha interessato circa 60 rotoballe di fieno. L’allarme è scattato intorno alle 19.40, quando dense colonne di fumo sono state notate levarsi dalla zona agricola, richiamando l’attenzione dei residenti.

Immediatamente, sono state inviate sul posto due squadre dei vigili del fuoco, supportate da quattro mezzi antincendio, che hanno iniziato tempestivamente le operazioni di spegnimento per cercare di contenere le fiamme e limitare i danni. Nonostante l’intervento rapido, le particolari condizioni del materiale agricolo, estremamente infiammabile, hanno reso particolarmente complesso il lavoro dei soccorritori, costretti ad affrontare alte temperature e fumo intenso.

Vista la difficoltà nel domare l’incendio, dopo le 21 è intervenuta anche una squadra Gos (gruppo operativo speciale) equipaggiata con un escavatore. Questa unità specializzata ha dato inizio alle operazioni di smassamento delle rotoballe, fondamentale per raggiungere il cuore del rogo e spegnere ogni focolaio nascosto tra le masse di fieno.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente impegnative e sono proseguite per buona parte della notte, dato che il fieno compattato tende a bruciare lentamente dall’interno, rendendo necessario un controllo costante e una suddivisione accurata del materiale incendiato. Al momento non si segnalano persone ferite o coinvolte, ma la situazione resta sotto stretta osservazione.

Non sono ancora note le cause del rogo, che saranno accertate nelle prossime ore grazie al lavoro dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.