mercoledì, Settembre 23, 2026
Ultimo:
AnimaliVigili del fuoco

Sardegna, vitello di oltre 200 kg cade in un dirupo: il salvataggio dei vigili del fuoco

Il Faro

(LaPresse) – Un vitello di circa 220 chili è caduto in un dirupo profondo una settantina di metri a Banari, nel Sassarese, finendo tra gli alberi. L’animale è stato recuperato sano e salvo dai vigili del fuoco della squadra di Sassari, intervenuti intorno alle 14. Per il recupero è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago 144, con i vigili del fuoco che hanno operato insieme al personale di bordo e a un veterinario. Al termine delle operazioni il vitello è stato riconsegnato all’allevatore e alla madre.

Potrebbe anche interessarti

Quattro persone sono morte in un devastante incendio divampato in un’abitazione a Bootle.

Il Faro

Grave incendio sul Taburno, Eremo di San Michele Arcangelo circondato dalle fiamme e paura a Foglianise

Il Faro

Crolla un albero sulla linea dell’alta tensione e scoppia l’incendio nel bosco (FOTO): in azione i vigili del fuoco, disagi anche alla linea ferroviaria

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *