VIDEO – Grosso incendio si è propagato a tre ristoranti a Brooklyn – feriti sei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti presso un edificio situato in North Fifth Street, tra Bedford Avenue e Berry Street . L’edificio ospitava tre ristoranti e le fiamme si sono propagate attraverso l’intercapedine sottotetto passando da un ristorante alle due attività adiacenti.

Durante l’incendio, si è verificata un’esplosione e una parte del tetto ha subito un crollo localizzato.





“Circa 35 minuti dopo l’inizio delle operazioni, si è verificata un’esplosione “, ha dichiarato il vice capo Michele Fitzsimmons. “Abbiamo lanciato una chiamata di emergenza (‘mayday’) per eccesso di prudenza, al fine di assicurarci che nessuno dei nostri uomini fosse rimasto ferito”.



Sei vigili del fuoco hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati negli ospedali locali per le cure del caso. Non sono stati segnalati altri feriti.

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