Vigili del fuoco di Catanzaro, il comandante Bennardo va in pensione dopo 36 anni: «La divisa resta una scelta di vita»

Dal settembre 1995 al 2011 ha lavorato al Comando provinciale di Catanzaro, ricoprendo dal 2004 l’incarico di vicecomandante vicario. In quegli anni ha preso parte agli interventi per le alluvioni di Crotone, Sarno, Soverato e Vibo Valentia e alle attività di soccorso legate al dissesto idrogeologico in Calabria.

Dal 2005 ha fatto parte del gruppo di lavoro nazionale per la formazione nel settore NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico, assumendo incarichi di coordinamento, direzione e docenza e partecipando a esercitazioni in Italia e all’estero. Ha operato nei dispositivi di sicurezza NBCR delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006 e del G8 dell’Aquila del 2009.

Sempre nel 2009 ha partecipato ai soccorsi per il terremoto dell’Abruzzo, con funzioni di coordinamento presso la Di.Coma.C. e contribuendo al recupero e alla messa in sicurezza dei beni culturali.

La guida dei Comandi e la missione in Albania

Promosso primo dirigente nel 2011, ha guidato il Comando di Crotone fino al settembre 2014, coordinando i soccorsi durante le alluvioni del novembre e dicembre 2013. Dal 2014 al 2016 è stato comandante a Vibo Valentia, dove ha promosso iniziative sociali rivolte alle persone con disabilità e ha lavorato, insieme alla Procura, a un’indagine ambientale avviata dopo l’improvvisa formazione di una voragine in città.

Nel settembre 2016 è passato alla guida del Comando di Lecce. L’anno successivo ha ricoperto l’incarico di comandante del Nucleo interventi speciali nelle aree dell’Italia centrale colpite dal sisma. Tra il 2017 e il 2019 ha inoltre coordinato gli aspetti di sicurezza della Notte della Taranta di Melpignano, manifestazione con oltre 100 mila spettatori per edizione.

Nel novembre 2019, dopo il terremoto di Durazzo, è stato inviato in Albania con una sezione operativa del Comando di Lecce. In qualità di team leader ha coordinato circa 200 soccorritori italiani e 70 mezzi, garantendo anche la realizzazione del campo base nell’area portuale.

Da Cosenza al ritorno a Catanzaro

Nel giugno 2020 ha assunto la guida del Comando di Cosenza, mantenendo fino a dicembre anche la reggenza di quello di Crotone. Ha diretto i soccorsi durante le alluvioni di Crotone e Cirò del novembre 2020 e, nell’estate 2021, ha gestito l’emergenza degli incendi boschivi nel Cosentino, con oltre 3 mila incendi di vegetazione e il supporto di sezioni operative provenienti da diverse regioni.

Promosso dirigente superiore nel settembre 2021, è tornato a Catanzaro come comandante provinciale. Tra le emergenze affrontate figurano l’incendio di viale Isonzo del 22 ottobre 2022, le alluvioni di Maida dell’ottobre 2024 e gli eventi legati al ciclone del gennaio 2026.

Parallelamente ha ricoperto diversi incarichi presso la Direzione regionale dei vigili del fuoco della Calabria: dirigente reggente del Soccorso pubblico e della Prevenzione incendi, comandante reggente di Crotone e vicario del direttore regionale. Ha svolto anche funzioni di Incident Commander nelle esercitazioni nazionali.

I lavori alla caserma e la formazione

Durante il periodo catanzarese ha dato corso ai lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico e funzionale della sede storica di via Cortese. Gli interventi sono stati eseguiti mantenendo l’immobile in uso come caserma e senza ridurre le attività istituzionali del Comando.

È stata inoltre avviata la collaborazione con la Direzione regionale per definire il progetto della nuova sede di Comando e Direzione regionale in contrada Giulivetto.

Numerose anche le docenze e le partecipazioni alle commissioni d’esame per l’abilitazione in materia antincendio presso gli Ordini professionali di Calabria e Puglia. Nell’ambito dell’accordo tra Unical e Direzione regionale dei vigili del fuoco, Bennardo ha svolto attività di formazione nel corso di ingegneria antincendio rivolto agli studenti dell’Università della Calabria.

Il saluto: «Il Comando resterà una ricchezza per la collettività»

Nel ripercorrere la propria esperienza, Bennardo pone al centro le persone e le relazioni costruite. Durante il suo incarico ha dedicato particolare attenzione alla collaborazione con autorità civili, militari e religiose, forze dell’ordine, forze armate, Protezione civile, sistema sanitario e tutte le componenti impegnate nel soccorso.

Una collaborazione rivolta alla salvaguardia della vita umana, alla tutela del territorio e alla sicurezza dei cittadini. Con il pensionamento si apre ora una fase dedicata agli affetti, mantenendo il legame con il territorio.

«Sono certo che il Comando vigili del fuoco di Catanzaro continuerà, anche dopo di me, attraverso l’impegno, la professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini dei vigili del fuoco che lo compongono, ad essere una ricchezza incommensurabile per le istituzioni, per la collettività e per tutti quelli a cui dona la sua missione», conclude Bennardo.

https://calabria.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2026/09/23/vigili-del-fuoco-di-catanzaro-il-comandante-bennardo-va-in-pensione-dopo-36-anni-la-divisa-resta-una-scelta-di-vita-51da9e77-c0a7-4f99-a0ba-b3ae060a5177